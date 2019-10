Eine große Frage – auf die die CSU jedoch auf Nachfrage ad hoc keine Antwort hat. Pretzl: "Wie wir das Problem lösen werden? Lassen Sie sich überraschen."

Ein Ex-Bürgermeister soll im Hintergrund eine große Rolle spielen

Zudem habe man ein Kompetenzteam zusammengestellt, das sich intensiv mit diesen Fragen beschäftigen wird. Beim Thema Wohnen, Bau und Stadtplanung soll auch Ex-Bürgermeister Josef Schmid wieder eine Rolle spielen.

"Wieder München werden" – ein Slogan, der ein wenig an Dieter Reiters 2014 so viel kritisiertes "Damit München München bleibt" erinnert – und dem man durchaus auch vorwerfen könnte, dass er sich in die Vergangenheit, als in die Zukunft richtet. Pretzl weist das entschieden ab. "Wenn ich mir anderthalb Tage Urlaub nehmen muss, um meinen Perso zu verlängern, weil die Digitalisierung in den Bürgerbüros noch nicht weit genug ist – dann ist das rückschrittlich", sagt er. Mit "Wieder München werden", wolle man – etwa eben dadurch, die Digitalisierung und den Verkehr voranzutreiben, den Menschen wieder Zeit schenken.

Frank setzt auf ihren Senf

Und die OB-Kandidatin Kristina Frank? Die baut mitunter auch auf ihren Senf. Denn auf den pastellblauen Deckeln der Senfgläser steht: "Gib deinen Senf dazu." Um den Münchnern dazu die Chance zu geben, besuche sie die verschiedenen Stadtviertel – der erste Termin ist am 31. Oktober in Giesing.

In den Cafés dieser Stadt wird die CSU auch Karten auslegen, die man als sehr emotional bezeichnen könnte. Darauf Botschaften von Kristina Frank an ihr München, das droht, verlorenzugehen: "Du fehlst mir", steht auf einer, "Ich vermisse dich", auf einer anderen.

Lesen Sie hier: Das plant das neue SPD-Duo in München