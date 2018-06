Die 36-jährige Rima hingegen kommt aus einem anderen Fachgebiet zum KAD: Sie hat zuletzt als Einzelhandelskauffrau gearbeitet – und wird zum Start die einzige Frau in der Truppe sein. Eingeschüchtert ist sie davon aber nicht: "Ich habe den Aufruf gesehen und sofort gewusst, dass das etwas ist, was ich machen will", erzählt sie. Ihre Motivation: "Ich will helfen, dass unsere schöne Stadt noch besser wird."