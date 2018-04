Seine engagierte Retterin bekam vom damaligen Oberbürgermeister Christian Ude 1998 einen Brief, in dem er schrieb: "Ich kann Ihnen nun die erfreuliche Nachricht machen, dass die Kastanie am Georg-Elser-Platz noch für einige Jahre erhalten bleibt." Aus einigen Jahren wurden schon 20 seit der verhinderten Fällung. "Und das wird jetzt mit einem Kastanienfest gebührend gefeiert", sagt Asenbaum, die "ihren" Baum hegt und pflegt. Die Baum-Party mit Musik und Überraschungen für Jung und Alt steigt am 17. Mai, wenn die Kastanie in voller Blüte steht. Ein Gast hat sich bereits angekündigt: Christian Ude, jetzt Alt-OB.