Kommt bald ein Baby? Hailey Baldwin möchte eine kleine Familie gründen

In einem neuen Interview bestätigt Hailey Baldwin (22), dass sie ihre eigene kleine Familie gründen möchte. "Ich liebe Kinder und ich kann es gar nicht erwarten, meine eigenen zu haben", erzählt sie im Gespräch mit "Vogue Arabia". Baldwin ist der Cover-Star der neuen Ausgabe des Magazins. Diese Aussage sei nun "näher an der Realität" als jemals zuvor, wie sie erklärt. Damit spielt sie natürlich auf Sänger Justin Bieber (24, "Sorry") an, den sie im September heimlich geheiratet haben soll.