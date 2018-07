Kommissarin Lucas, ... Krimi-Tipps am Samstag

21:45 Uhr, ZDF, Der Kriminalist: Ihr letzter Hit

Nele Schäfer wird tot in ihrer Wohnung in einer Plattenbausiedlung gefunden. Wie es scheint, hat die junge Frau niemand vermisst, denn Nele ist bereits seit drei Monaten tot. Kein schöner Anblick für die Kommissare. Der Neue, Jan Michalski (Timo Jacobs), hat sich seinen ersten Arbeitstag in Bruno Schumanns Team (Christian Berkel) anders vorgestellt. Der Ort des Geschehens wirft viele Fragen auf. Die Wohnungstür war von innen verriegelt, es gibt keine Einbruchsspuren.