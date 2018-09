Kommissarin Lucas, Der Kriminalist, ... Krimi-Tipps am Samstag

20:15 Uhr, SWR/SR, Tatort: Bienzle und der Mann im Dunkeln

In der Villa des Fabrikantenehepaars Jessica (Tatjana Blacher) und Erik Steinbeck (Christian Berkel) wird die Schwester Jessicas tot aufgefunden. Der Einbrecher hat die 16-jährige Tochter der Steinbecks, Sandra, entführt. Dass der Täter bereits einen Mord begangen und deshalb nur wenig zu verlieren hat, versetzt die Eltern Sandras in Panik und die Polizei in angespannte Tätigkeit. Unter Bienzles (Dietz-Werner Steck) Leitung sucht eine Sonderkommission in den merkwürdig vagen Anweisungen des Täters fieberhaft nach Hinweisen auf seine Identität und das Versteck.