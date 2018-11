Kommissarin Heller, Tatort, ... Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Kommissarin Heller: Vorsehung

Ein Anruf der Psychiaterin Dr. Jacobi (Lena Stolze) alarmiert Kommissarin Winnie Heller (Lisa Wagner): Ein Mann, der heute in der Praxis war, plane einen Mord. Als Winnie bei Dr. Jacobi eintrifft, findet sie die Psychiaterin schwer verletzt am Boden. Jemand hat auf sie eingestochen. Für Winnie eine Katastrophe, ist doch die Ärztin die einzige Vertraute, die ihr nach dem Weggang von Kollege Verhoeven geblieben ist. Während Dr. Jacobi im Krankenhaus notoperiert wird, stürzt sich Winnie Heller in die Ermittlungsarbeit.