Kommissarin Heller, ... Krimi-Tipps am Dienstag

20:15 Uhr, ZDFneo, Kommissarin Heller: Tod am Weiher

Sommerliche Gluthitze in Wiesbaden. Als eine Mutter ihre kleine Tochter von der Kita abholen will, ist das Kind verschwunden. Währenddessen wird Kommissarin Winnie Heller (Lisa Wagner) zu einem Tatort am Weiher gerufen. Bei der Toten handelt es sich um die 40-jährige Lilli Fennrich. Die Leiche zeigt keine Anzeichen von Gewalteinwirkung. Lillis Mann Jasper (Markus Hering) gesteht, seine Frau ermordet zu haben - ein scheinbar leichter Fall? Dann findet Winnie Heller am Weiher in einer Hütte eine Kindersocke. Jasper Fennrich wird dazu vernommen, aber er schweigt. Hat er etwas mit dem entführten Kind zu tun?