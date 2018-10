Kommissare vs. Wiener Halbwelt "Tatort: Her mit der Marie!": Lohnt sich das Einschalten?

Darum geht's im Krimi

In einem Waldstück in der Nähe von Wien bietet sich den Ermittlern Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) ein verwirrendes Bild: Eine vorerst nicht identifizierbare Leiche wird gefunden und der oder die Täter haben es der Polizei offensichtlich gezielt schwer gemacht, dahinterzukommen, was sich abgespielt hat. Mit allen Mitteln arbeiten sich die Kommissare Schritt für Schritt voran: Was ist passiert? Wer ist der Tote? War es ein gezielter Mord?