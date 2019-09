Kommissar unter Mordverdacht "Tatort: Die harte Kern": So wird der neue Krimi aus Weimar

Lohnt sich das Einschalten?

Ja! Klar, die Geschichte, dass ein Ermittler unter Mordverdacht gerät, ist im "Tatort" nichts Neues. Doch definitiv neu in Weimar ist, dass das Ermittler-Duo selbst in den Vordergrund gerückt wird. Man wird auf der emotionalen Ebene vollkommen abgeholt und fühlt mit Dorn, die sich in ungewohnt verletzlicher Weise präsentiert - nicht ohne in der nächsten Sekunde wieder ihre gewohnt genialen Sprüche zu klopfen.