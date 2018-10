Kommentieren darf aber keiner Daniela Katzenberger: Endlich ein Wiedersehen mit Mama Iris Klein

Friede, Freude Eierkuchen: Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (32) hat auf Instagram unter anderem ein Selfie gepostet, auf dem die 32-Jährige und ihre Mutter, Iris Klein (51), mit einander zugewandten Kussmündern in die Kamera blicken. Ihr simpler Kommentar dazu: "Mama" nebst einem Herzchen. Weitere Fotos, die die Katze für die Follower in ihrer Insta-Story postete, zeigen noch mehr vom Familienglück. So weit, so schön, doch zwei Dinge sind überraschend.