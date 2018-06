"Komm ins Licht" Alec Baldwin lädt Melania Trump in seine Show ein

So heißt es in dem leicht humoristischen Tweet: "Liebe Melania, wir wissen, was du denkst. Was du fühlst. Du zitterst vor Erwartung, bebst aufgrund deines neu gefundenen, seltsamen Mutes. Komm. Komm rüber in das Licht. Wir werden dich als Heldin empfangen, in einer Weise, die du dir nie hast vorstellen können. Und dann mach "Saturday Night Live" mit mir. Hochachtungsvoll, Alec."