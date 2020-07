Hochzeit? Ilka Bessin ist mit ihrem Partner verlobt

Gegenüber "B.Z." sprach Bessin über das Thema Familie und Kinder: "Ich finde Kinder ganz toll, wollte auch immer welche haben. Jetzt ist meine biologische Uhr leider bereits stehen geblieben. Es hat einfach der richtige Mann gefehlt."

Ilka Bessin war bei "Let's Dance" wieder im TV zu sehen

Mit ihrer Teilnahme bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance" betrat Ilka Bessin neues Terrain. "Also ich habe ja ein paar Mal eine Anfrage bekommen, schon vorher, und wollte aber als Cindy aus Marzahn nicht bei 'Let's Dance' mitmachen, weil ich hatte immer das Gefühl, dass es nicht passt und dann ist das so eine Ulknummer und so lustig. Und jetzt habe ich einfach gesagt: 'Ich mach das.' Und habe ganz großen Respekt davor, klar. Ich freue mich aber auch", erklärte sie im Interview mit dem Sender. In der zehnten Folge war für Ilka Bessin jedoch Schluss.

Motsi Mabuse räumte Ilka Bessin keine Gewinnchance ein

Im Vorfeld zur Folge am 8. Mai äußerte sich Motsi Mabuse im "Let's Dance"-Podcast zu Ilka Bessin. Auf die Frage, ob Ilka die Show gewinnen könne, sagt sie: "Nein. Ich verstehe, da gibt es Fans und ich liebe die Fans, aber wir sind auch eine Tanzsendung. Der beste Tänzer sollte die Show gewinnen."

