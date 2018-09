Neckarsulm - Die Absatzzahlen in der Business-Klasse entscheiden über das Wohl und Wehe eines Autoherstellers. Entsprechend sorgfältig gehen die Designer, Techniker und Ingenieure vor, wenn die Ablösung eines der Umsatzbringer ansteht - wie jetzt bei Audi. Das war schon beim A6 zu spüren. Und setzt sich bei dessen noch wichtigeren Kombi-Variante namens "Avant" nahtlos fort: Die macht nämlich in Deutschland laut eines Audi-Sprechers rund 90 Prozent der A6-Zulassungen aus. Dem neuen Rucksack-A6 ist jedenfalls an jedem einzelnen Detail anzumerken, mit wie viel Akribie daran gearbeitet wurde.