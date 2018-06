Kasan - Als im Dezember die Gruppen für die Weltmeisterschaft in Russland ausgelost wurden, war Robert Lewandowski noch guter Dinge. Die Aussicht auf die machbare Gruppe H sowie das Duell mit seinem Teamkollegen vom FC Bayern James Rodríguez und Kolumbien gefielen ihm. "Hallo, mein Bruder James", schrieb Lewandowski damals auf Twitter. "Ich erinnere mich noch an deine großartigen Tore bei der letzten WM. Ich hoffe, du wirst dich an meine in Russland erinnern."