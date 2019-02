Zu Gast in vielen Erfolgsformaten

Sheeridan wirkte seit Beginn ihrer Karriere im Jahr 1997 ("Step By Step") in zahlreichen TV-Serien und einigen Filmen mit. Etwa dem Streifen "Beat" an der Seite von Kiefer Sutherland (52) und Norman Reedus (50). Zu ihren TV-Auftritten zählen unter anderem die Serien "The Mentalist", "CSI: NY", "Navy CIS", "CSI: Miami" oder "Halt and Catch Fire".