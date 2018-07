Kokain und rasende Eifersucht Darum ging Dennis Quaids Ehe mit Meg Ryan in die Brüche

Zeitweise habe er pro Tag nur eine einzige Stunde geschlafen, so Quaid. "Ich sah mich entweder als bald tot oder wie ich alles verliere, was mir etwas bedeutet." Doch trotz dieser Einsicht konnte er einfach nicht die Finger von der teuflischen Droge lassen: "Ich habe sehr viele Nächte damit verbracht, Gott anzubrüllen: 'Bitte nimm es mir weg, ich werde es nie wieder tun (...)'", gesteht der Star aus "Die Reise ins Ich". Die Ehe mit Ryan ging aber noch aus einem weiteren Grund in die Brüche - wegen seiner Eifersucht auf den Erfolg seiner Frau.