Was für ein Geschmatze! Bussi links, Bussi rechts, stets Wange auf Wange, das Ganze sehr stilvoll und absolut formvollendet. Kein Zweifel, der europäische Hochadel weiß, was sich geziemt – was beim Staatsbesuch des holländischen Königspaares in Großbritannien eindrucksvoll zur Schau gestellt wurde.