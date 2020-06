König Ludwig Wellness & Spa Resort Gewinnen Sie drei Nächte für zwei in einer Suite im Wert von 1.456 €

Ein echter Sommer-Sehnsuchtsort ist das König Ludwig Wellness & Spa Resort in Schwangau bei Füssen, in greifbarer Nähe zu Ludwigs II. Märchenschloss Neuschwanstein. Nach einem architektonisch außergewöhnlichen Umbau haben Florian Lingenfel-der und das Ludwig-Team das privat geführte Luxus-Resort nun bestens aufgestellt für die Top-Liga der Wellness-Hotels in dieser Region: Auf einem weitläufigen Areal von 6 Hektar finden sich 111 Zimmer, Suiten und Chalets – und dazu ein Traumgarten als Bühne für das Bergpanorama und den 4 500 m² großen Schwanensee. Als wohl größter Natur-Badeteich im deutschsprachigen Raum bietet dieser ganz neu neben einem Sportbad einen Infinity-Whirlpool und zwei große Schwimmbereiche. Im Wellness & Spa Resort wartet ein Ruhe-Refugium im modern-royalen Stil nur für Erwachsene. Einmalig dürfte auch der Tulpen-Wunschbaum sein: Daran lassen sich bunte Bänder für Herzenswünsche knüpfen. Eine Übernachtung inklusive Halbpension, Nutzung der Wasser- und Saunawelten kostet ab 177 Euro im Doppelzimmer.