Köln 50667, GZSZ,... Das passiert heute in den Soaps

19:05 Uhr, RTL: Alles was zählt

Um ihre Abschiebung zu verhindern, will Ben Ekaterina heiraten. Aber ist das innerhalb einiger Stunden überhaupt möglich? Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. Derweil will Deniz mit Jenny reden, ehe er Christophs Angebot annimmt. Doch das heikle Thema anzusprechen, gestaltet sich schwieriger als gedacht. Indes endet Michelles verfrühte Rückkehr aufs Eis katastrophal und ihr wird verzweifelt klar, dass sie ihre Teilnahme an der WM abhaken muss.