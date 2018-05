Köln 50667, Berlin - Tag & Nacht... Das passiert heute in den Soaps

18:00 Uhr, RTL II: Köln 50667

Patrick ist immer noch blind - und das strapaziert seine Nerven. Als er sich am Morgen heftig den Kopf stößt, ist die Stimmung endgültig im Keller. Im Krankenhaus geben die Ärzte Entwarnung: Patrick wird wieder gesund. Dennoch macht er seiner Freundin heftige Vorwürfe und geht sie an. Dana hält es nicht mehr aus - und lässt Patrick alleine auf der Straße stehen. Als sie ohne Patrick in der WG auftaucht, flammt ein Streit zwischen ihr und Bo auf - und Patrick irrt derweil alleine durch Köln.