Rudy spielte schon diese Saison nur eine Nebenrolle

Klar ist: Der Stratege hat keine gute Rückrunde bei den Bayern erlebt, unter Trainer Jupp Heynckes spielte Rudy nur eine Nebenrolle. Er kam zuletzt vor allem in der Bundesliga zum Einsatz, als die Meisterschaft schon entschieden war. Unter Heynckes’ Vorgänger Carlo Ancelotti hatte Rudy noch vier der ersten sechs Bundesliga-Spiele von Beginn an bestritten. Insgesamt kommt Rudy auf 34 Pflichtspiel-Einsätze in dieser Saison (ein Tor). Er hofft noch auf die Teilnahme an der WM.