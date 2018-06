Bei neueren Systemen wird automatisch eine Sprachnachricht oder Mitteilung aufs Handy an den Hauseigentümer oder Mieter geschickt, wenn zuhause Türen oder Fenster mit Gewalt geöffnet werden. Der Einbruchsalarm kann auch stumm geschaltet sein, also ohne heulende Alarmanlage. In diesem Fall bekommt der Einbrecher nicht einmal mit, dass er entdeckt worden ist. Der Hausbesitzer verständigt dann selbst die Polizei.