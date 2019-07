Kleinostheim - Nach einem Brand im Feuerwehrhaus von Kleinostheim im Landkreis Aschaffenburg kann die dortige Feuerwehr vorerst nicht ausrücken. Die Fahrzeughalle könne bis auf weiteres nicht benutzt werden, teilte die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg am Mittwoch mit. Deswegen werden Einsätze in der Gemeinde von anderen Feuerwehren aus der Region geregelt. Bei dem Feuer in der Nacht auf Mittwoch waren zwei Fahrzeuge der Retter und Teile ihrer Ausrüstung zerstört worden.