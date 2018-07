Kleine Zeremonie in Frankreich Vanessa Paradis: Ex von Johnny Depp hat geheiratet

Schauspielerin und Sängerin Vanessa Paradis (45, "Der Auftragslover") und Regisseur Samuel Benchetrit (45) haben Medienberichten zufolge am Samstag in Frankreich geheiratet. Das Paar, das sich 2016 am Set des Films "Chien" verliebt haben soll, feierte die Hochzeit demnach in der Stadt Saint-Siméon. Die Zeitung "Le Parisien" zeigt Bilder, auf denen die Schauspielerin in einem weißen, enganliegenden Kleid zu sehen ist. Zudem trägt sie einen Schleier sowie rosa und lila Blumen im Haar.