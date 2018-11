Kleine Wohlfühlmomente Mit diesen Tipps verwandelt man sein Bad in ein privates Beauty-Spa

Wellness beim Duschen

Auch beim Duschen kann sich der Wellness-Effekt einstellen! Regenduschen werden in modernen Bädern immer beliebter. Die überdimensionalen Duschköpfe gibt es in den verschiedensten Ausführungen, bei denen man meist auch noch unterschiedliche Strahlstärken einstellen kann. Das Duscherlebnis kann so je nach Stimmung und Situation variiert werden.