Kleine bangen um Existenz Auch in München: Dieselkrise spaltet Autohändler

"Wer weiß, ob es mich in ein paar Jahren noch gibt", sagt ein Autohändler aus dem Münchner Westen zur AZ. "Die Hersteller haben uns im September 2015 in eine sehr, sehr schwierige Situation gebracht." Seinen Namen will er lieber nicht in der Zeitung genannt haben – er fürchtet sonst Nachteile innerhalb der Branche.