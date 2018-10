Kleid von Alexander McQueen Rachel Weisz: Glitzernde Red-Carpet-Premiere nach der Schwangerschaft

Gemeinsam mit ihren Co-Stars Emma Stone (29) und Olivia Colman (44), die beide in silberne Abendkleider gehüllt waren, bildete Rachel Weisz nun ein stylisches und harmonisches Trio auf dem roten Teppich. In den USA startet das Drama "The Favourite", in dem die englische Königin Anne porträtiert wird, am 23. November. In Deutschland wird der Film am 24. Januar mit dem Titel "The Favourite - Intrigen und Irrsinn" anlaufen.