Kleid mit besonderem Hintergrund Lady Gaga: Das ist das Lieblings-Outfit ihrer Karriere

Viele ihre Looks gingen in die Fashion-Geschichte ein, doch ein Outfit ist Lady Gaga (32, "Million Reasons") selbst dabei besonders in Erinnerung geblieben. Die Sängerin beantwortete in einer YouTube-Interview-Reihe des US-Modemagazins "Vogue" 73 Fragen - unter anderem wurde sie dabei nach ihrem persönlichen Nummer-eins-Look ihrer Karriere gefragt.