Ein echtes Familienunternehmen

Als Anton Hirsch aus der Kriegsgefangenschaft zurückkehrte, machte er sich an den Wiederaufbau des Ladens, und so wurde dieser bald wieder das zweitgrößte Klavierunternehmen Münchens. 1983 starb Anton Hirsch und seine Frau Verene Hirsch übernahm die Firma. 1989 traten dann die beiden Kinder von Anton und Verena Hirsch in das Familienunternehmen ein. Tochter Elisabeth ist gelernte Bankkauffrau, ihr Bruder Carl ist Klavierbauer. Gleichzeitig baute die Familie den Kundendienst und die Werkstätten aus. Seit 2013 arbeiten auch die beiden älteren Söhne von Carl Hirsch, der Musikfachhändler Christian und der Klavierbauer Maximilian, im Unternehmen mit. 2014 kam dann auch der dritte Sohn, Klavierbauer Andreas Hirsch, hinzu. Es arbeiten also mittlerweile drei Generationen neben- und miteinander in der Werkstatt und im Ladengeschäft.