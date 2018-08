Benjamin Pavard steht seit 2016 beim VfB Stuttgart unter Vertrag und ist bis 2021 - siehe Ausstiegsklausel - an den Verein gebunden. Das Portal "transfermarkt.de" beziffert den Marktwert des Weltmeisters auf 40 Millionen Euro. Bei der WM in Russland kürten die Fans seinen Treffer im Achtelfinale gegen Argentinien zum schönsten Tor des Turniers. In der vergangenen Spielzeit bestritt Pavard für die Stuttgarter alle 34 Bundesligapartien über die volle Distanz.