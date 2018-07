Klaus Doldinger ist mit an Bord "Das Boot": Die ersten Szenen machen Lust auf mehr

Kein Remake, keine Gastauftritte

Dass es tatsächlich kein Remake des Kultfilms "Das Boot" (1981) von Regisseur Wolfgang Petersen (77) ist und auch keine Fortsetzung, machten die ersten Szenen in jedem Fall deutlich. Dafür sorgt vor allem der zweite Handlungsstrang im französischen La Rochelle, der anders als beim Petersen-Film auch viele weibliche Zuschauer in den Bann ziehen dürfte. Gezeigt wurde hieraus eine packende Verhörszene, in der Krieps und Tom Wlaschiha (45, "Game of Thrones") zu sehen sind.

Ebenfalls kein Zweifel besteht darin, dass es sich hier nicht um ein Antikriegsfilmprojekt handeln könnte. Das betonten auch die anwesenden Filmemacher. Soweit zu sehen war, wird hier in der Tat nichts heroisiert, stattdessen wird die geballte Sinnlosigkeit und Brutalität des Zweiten Weltkrieges gezeigt.

Überraschungsgast Klaus Doldinger (82), der zum Schluss auch auf die Bühne kam, zeigte sich schwer beeindruckt: "Es ist etwas Eigenständiges in der heutigen Zeit. Das ist keine Kopie, sondern etwas Neues", lautete sein Urteil. Und er darf getrost als Experte bezeichnet werden, denn von ihm stammt die weltbekannte Filmmusik zum Originalfilm. Das Hauptmotiv daraus wird auch in der Titelmusik der Serie zu hören sein, was den Musiker sehr freute, wie er sagte. "Das schafft eine Brücke zwischen dem Film und der Serie", befand auch der Regisseur.

Somit ist also immerhin Doldinger indirekt wieder mit an Bord. Gastauftritte der Ur-Crew wie beispielsweise von Herbert Grönemeyer (62) werde es dagegen nicht geben, stellten die Macher unmissverständlich klar.

Die Story der TV-Serie

Im Herbst 1942 läuft die U-612 im besetzten Frankreich zur Jungfernfahrt aus. Der neue, junge Kapitän des U-Bootes, Klaus Hoffmann (Okon) und die 40-köpfige Besatzung haben schon bald mit den beengten Bedingungen unter Wasser zu kämpfen. Körperlich und mental an ihre Grenzen getrieben, stellen zwischenmenschliche Spannungen die Loyalität der jungen Männer an Bord auf eine harte Probe.

In der Zwischenzeit gerät die Welt von Simone Strasser (Krieps) im Hafen La Rochelles außer Kontrolle. Sie ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Gefühl der Zugehörigkeit zu Deutschland und der Résistance. Eine verbotene Liebe bringt sie zusätzlich in Gefahr...

Ausstrahlung Ende November

Den genauen Ausstrahlungstermin haben die Filmemacher am Dienstagnachmittag noch nicht verraten. Nur "Ende November" wurde schon bekanntgegeben. Und das macht auch Sinn, denn bis dahin läuft "Babylon Berlin", die erste derartig große Sky-Eigenproduktion, im Ersten.