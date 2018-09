Welcher Mannschaft ist am ehesten zuzutrauen, den FC Bayern zu ärgern?

Wenn ich die vor der Saison genannten Bayern-Jäger sehe: Schalke hat noch keinen Punkt, Leverkusen erst drei, die Dortmunder haben schon wieder vier Zähler Rückstand. Für mich geht es aber eher darum, wie Niko Kovac seine Mannschaft weiterhin führt. Bis jetzt hat es funktioniert, egal, wen er aufgestellt hat. Da hat ein Rädchen ins andere gegriffen, auch wenn er auf zwei oder drei Positionen gewechselt hat.

Augenthaler: "Sehe bei den Spielern großen Hunger auf Erfolg"

Sie stellten ja mit Bayern 1986/1987 mit nur einer Liga-Niederlage einen Rekord auf.

Nach dem Saisonstart habe ich da jetzt schon wieder daran gedacht, dass wir damals fast kein Spiel verloren haben. Es ist vor der Saison aber keine Zielsetzung einer Mannschaft, ungeschlagen zu bleiben. Trotzdem gehen die Bayern in jedes Spiel, um es zu gewinnen und sind auch überzeugt davon, dass die Qualität dazu da ist.

Wie ist so eine Serie zu erklären, bekommt man das Gefühl der Unverwundbarkeit?

1986 war Udo Lattek unser Trainer. Er hat schon genau gemerkt, wenn mal ein wenig der Schlendrian reingekommen ist. Dann hat er die Zügel wieder umso mehr angezogen. Auch jetzt sehe ich bei den Spielern einen großen Hunger auf Erfolg. Wenn man nach 15 Spielen vielleicht immer noch ungeschlagen ist, darf man nicht nachlassen. Dafür zu sorgen, ist der Job des Trainers.

2012/2013 wurde Ihr Rekord eingestellt, als Bayern unter Jupp Heynckes nur ein Spiel verlor. Unter Pep Guardiola kassierten die Bayern ein Jahr später zwei Niederlagen, als sie schon als Meister feststanden. Wären Sie traurig, den Rekord abgeben zu müssen?

Überhaupt nicht. Wenn ich Bayern momentan spielen sehe, muss ich einfach sagen: Es macht richtig Spaß, da zuzuschauen. Manchmal gehört da aber auch ein bisschen Glück dazu.

Was ist dieses Jahr für Bayern und Kovac insgesamt drin?

Es sagt ja jeder: Bei dem Kader musst du Meister werden. Das ist sowieso die Zielsetzung in diesem Verein, und das weiß Niko Kovac. Aber gemessen wird er sicherlich auch am internationalen Erfolg. Da kommt es dann auf viele Faktoren an, und es kann eng werden. Aber gegen Benfica – und das ist ja auch keine Laufkundschaft – ist Bayern schon mal sehr souverän in die Champions League gestartet.