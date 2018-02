"Müssen müssen wir schonmal gar nichts"

Die mentale Belastbarkeit: Negativer Druck sei "erst recht nicht gut für eine Mannschaft, die erst lernen muss, mit Druck umzugehen. Man hat gesehen, dass wir in manchen Phasen abgebrühter reagieren müssen." Training und Wettkampf seien völlig unterschiedlich, sagte er, "wenn du weißt: Ich muss abliefern."

Die Ziele in dieser Saison: Gorenzel sprach wieder von Zweiter Liga, revidierte schnell. "Die Zweite Liga ist noch etwas weit vorgegriffen", sagte er. Es hieße indes immer, "aufsteigen zu müssen. Müssen müssen wir schon mal gar nichts."

Gorenzel verrät Transferpoltik

Die Kaderplanung: "Ich führe fast täglich Gespräche mit Spielern und Beratern. Ich werde aber nicht alle zwei Stunden Wasserstandsmeldungen abgeben", erklärte Gorenzel – und ging auf seine Datenbank mit 70 Spielern ein. "Primär schauen wir uns auf dem deutschen Markt um, nach bayerischen Spielern, nach Spielern, die in der Zweiten Liga und der Dritten Liga gespielt haben", erzählte er, "nach Spielern aus der U19-Bundesliga, aus Österreich, Frankreich, Belgien und Norwegen". Eine breite Spanne – eine erfolgversprechende? Und die Regionalliga? "Es sind natürlich auch interessante Spieler in den Regionalligen, denen wir zutrauen, perspektivisch in der Dritten Liga Leistungsträger zu werden", sagte er.

Den Vertrag von Daniel Bierofka: "Ich habe jetzt nicht den Vertrag von Daniel Bierofka vor mir liegen, aber ich weiß, dass er bis 2019 an 1860 gebunden ist", sagte er. "Ich gehe davon aus, dass Daniel noch sehr, sehr lange hier sein wird." Die Frage, warum mit dem Mann, der auf Regionalliganiveau bezahlt wird, aber mehr leistet, nicht schon längst ein neuer Vertrag aufgesetzt sei, konnte – oder wollte – er nicht beantworten. Nur so viel: Es sei nicht seine Baustelle. Und: "Ich bin informiert, dass es intensive Gespräche gibt."

