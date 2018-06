Klare Worte Melania Trump weist Rudy Giuliani in die Schranken

Noch immer schlägt die vermeintliche Affäre von US-Präsident Donald Trump (71) mit der Pornodarstellerin Stormy Daniels (39) hohe Wellen. Am Mittwoch hatte sich Rudy Giuliani (74) zu dem Thema geäußert. Der ehemalige New Yorker Bürgermeister, der seit diesem Jahr als persönlicher Rechtsberater für Trump tätig ist, hatte dabei jedoch nicht nur für den Präsidenten, sondern auch für dessen Frau Melania (48) gesprochen. "Sie glaubt ihrem Ehemann und weiß, dass alles nicht wahr ist", gab der 74-Jährige auf einem Event in Tel Aviv zu verstehen. Eine Aussage, mit der die First Lady so offenbar nicht einverstanden war.