Klare Ansage zu den Scheidungen Jennifer Aniston stellt klar: "Meine Ehen waren sehr erfolgreich"

"Jeder Weg ist anders"

"Meine Ehen waren sehr erfolgreich", sagt Aniston. "Und als sie zu Ende gingen, war das eine Entscheidung, um glücklich zu sein", führt die 49-Jährige weiter aus und ergänzt, dass eben innerhalb dieser Beziehungen kein Glück mehr vorhanden gewesen sei. "Aus Angst in einer Ehe zu bleiben, fühlt sich an, als würde man seinem Leben einen schlechten Dienst erweisen." Es sei in Ordnung, wenn man an einer Beziehung gearbeitet habe und sie dennoch scheitere. Das habe nichts mit Versagen zu tun.