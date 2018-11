Klare Ansage via Twitter Nach Festnahme in New York: Alec Baldwin wehrt sich

Schauspieler Alec Baldwin (60, "Wenn Liebe so einfach wäre") hat in New York City Ärger mit der Polizei bekommen. Ein vermeintlicher Streit um einen Parkplatz endete für den 60-Jährigen auf einer Polizeistation. Nach wenigen Stunden wurde er jedoch wieder frei gelassen. Flogen wegen eines Parkplatzes die Fäuste? Alec Baldwin hat sich nun via Twitter gegen diesen Vorwurf gewehrt.