Klare Ansage in TV-Show "Ich bin kein Single": Bestätigt Katy Perry damit ihre Beziehung?

Sängerin Katy Perry (33, "Chained To The Rhythm") und Schauspieler Orlando Bloom (41, "Der Herr der Ringe: Die Gefährten") führen eine On-Off-Beziehung. Aktuell liegt zwischen den beiden Stars wohl wieder Liebe in der Luft. Die Gerüchteküche brodelt schon lange, vor allem nachdem die beiden Ende April gemeinsam im Vatikan mit Papst Franziskus (81) abgelichtet wurden. Eine offizielle Bestätigung des erneuten Liebesglücks gab es bisher nicht. Doch jetzt hat Perry in aller Öffentlichkeit ihren aktuellen Beziehungsstatus preisgegeben.