Klare Ansage ihres Sprechers Dakota Johnson: Wirbel um angebliche Schwangerschaft

Pinke und blaue Ballons haben für wilde Spekulationen gesorgt! Werden Schauspielerin Dakota Johnson (29, "Fifty Shades of Grey") und Coldplay-Frontmann Chris Martin (41, "Something Just like This") etwa Eltern? Das US-Klatsch-Portal "TMZ" schien sich jedenfalls sicher zu sein, dass das Paar im Haus von Martin in Los Angeles eine Party zur Enthüllung des Babygeschlechts geschmissen habe. Doch an diesen Gerüchten ist nichts dran.