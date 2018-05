Klare Ansage auf Twitter Zu alt? Holly Marie Combs hegt erneut Zweifel am "Charmed"-Reboot

Der US-Sender The CW hat die Neuauflage der Mystery-Serie als "wilde, lustige, feministische" Serie über Hexen beschrieben, die "das Patriarchat niederreißen". Nichts, was nicht bereits aus dem Original bekannt vorkommt. Im Januar hegte Holly Marie Combs bereits zum ersten Mal via Twitter ihre Zweifel an dem Reboot. Wie gut die Show laufen wird, wird sich ab Herbst 2018 in den USA zeigen.