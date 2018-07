Klare Ansage auf Twitter "Walking Dead"-Star Jeffrey Dean Morgan und seine "gruseligen" Fans

"Es ist kein guter Plan"

"Liebe Leute, die ihr glaubt, dass es ein vernünftiger Plan ist, zu unserem Haus zu kommen, Fotos zu schießen [...] und an unsere Tür zu klopfen... es ist kein guter Plan", schreibt Morgan. Ganz im Gegenteil sogar: Ein solches Verhalten sei "unhöflich und gruselig". Die aufdringlichen Fans sollten bitte die Privatsphäre seiner Familie respektieren. Außerdem habe er auf seinem Grundstück Videokameras installiert. Seine Frau Hilarie Burton (36) fügte in einem weiteren Tweet an: "Nichts macht mich wütender".