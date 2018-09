Klare Ansage auf Twitter Eskaliert der Streit zwischen Asia Argento und Rose McGowan?

Folgt nun eine Schlammschlacht?

Die Schauspielerin erklärte in einem Statement am 27. August, dass ihr Freund, das Model Rain Dove (28), ihr erzählt habe, dass Argento in mehreren SMS bestätigt habe, dass sie Sex mit Jimmy Bennett hatte, als dieser 17 war. McGowan hätte Dove sogar ermutigt, die SMS an die Polizei zu übergeben. Das lässt Asia Argento nicht auf sich sitzen.