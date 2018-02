München – Tolles Wetter, tolle Location, toll vorbereitet, tolle Hochzeit – so beschreibt ein Zeuge den 14. Juni 2017 im Schloss Höhenried am Starnberger See. Doch nach Mitternacht nimmt die tolle Feier eine unschöne Wendung. Zwei Gäste geraten in Streit, prügeln sich und am Ende liegt der 38-jährige Sönke L. mit einem doppelten Bruch des Unterschenkels auf dem Boden und muss vom Notarzt versorgt werden.