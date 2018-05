Klage eingereicht Junge Frau in Chris Browns Haus mehrfach vergewaltigt?

Eine namentlich nicht genannte, "junge Frau" wirft Young Lo vor, sich mehrfach an ihr vergangen zu haben. Star-Anwältin Gloria Allred (76) erklärte in einem Statement, dass dem Rapper sexuelle Übergriffe, Körperverletzung und noch mehrere andere Vergehen vorgeworfen werden. Die Frau sei unter anderem von einer anderen Frau - die auch noch ihre Tage hatte - zum Oralsex gezwungen worden, während Lowel Grissom, so der bürgerliche Name des Rappers, sich ebenfalls oral an der Klägerin vergangen haben soll. Daraufhin habe Young Lo die Frau weiter belästigt und sie später vergewaltigt.