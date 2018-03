Kita in Kleinhadern Kleines Mädchen (5) löst große Suchaktion aus

Inmitten der Aufregung tauchte Heidi wieder auf. Sie hatte sich zum Spaß in einem Schrank in der Tagesstätte versteckt. Einfach so, um zu sehen, was passiert. Um 17:15 machen sich Heidi und ihr Großvater auf den Heimweg, heilfroh, dass seiner Enkelin nicht passiert ist.

