Kirchliche Trauung auf Mallorca Nach 20 Jahren Beziehung: Sebastian Kehl hat geheiratet

Schon rund 20 Jahre lang sind Ex-Fußballer Sebastian Kehl (38) und Tina Krüger ein Paar - ganz ohne Trauschein. Nun haben die beiden nach all den Jahren aber den nächsten Schritt gewagt und sich das Jawort gegeben. Das bestätigte der ehemalige Bundesliga-Profi der "Bild"-Zeitung. Die standesamtliche Trauung habe am Montag in Eichenzell bei Fulda stattgefunden. Eine kirchliche Trauung folge dann noch diese Woche auf Mallorca.