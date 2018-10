Beamte verletzt Mutter und Sohn sterben bei Polizeieinsatz in der Pfalz

Zuvor hatte nach Darstellung der Ermittler die 56-jährige Frau die Polizei per Notruf alarmiert und gesagt, sie sei bei einem Streit von ihrem Sohn angegriffen worden. Er stünde unter Einfluss von Drogen und habe einen psychotischen Schub. Als die Polizisten gegen 8.30 Uhr in der Wohnung eintrafen, sei es zu dem Angriff gekommen. Der Angreifer, war wegen psychischer Probleme in Behandlung. Das sagte Oberstaatsanwalt Ströber.