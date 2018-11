Ein Lkw-Fahrer sei bei dem Unall schwer verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Mittwochnachmittag der AZ. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war demnach ein 40-Tonner einem Siebeneinhalbtonner aufgefahren und hatte diesen wiederum auf einen anderen Lastwagen (ebenfalls ein 40-Tonner) geschoben. Der Fahrer in der Mitte wurde eingeklemmt. Der Hubschrauber flog den Schwerverletzten in eine Klinik.Details zum Hergang des Unfalls mit drei Lastwagen waren zunächst unklar.