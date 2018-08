Kirche ist nicht groß genug Aretha Franklins Leichnam wird in einem Museum aufgebahrt

Es wird viel gesungen

Demnach erwarte man sehr viele Menschen, die sich noch einmal persönlich von der Soul-Legende verabschieden wollen - und eine Kirche wäre demnach ganz einfach nicht groß genug. Wie es in den USA oft üblich ist, soll der Leichnam der verstorbenen Sängerin in einem offenen Sarg aufgebahrt werden. Einen offiziellen Termin für die Zeremonie gibt es bisher noch nicht, die Familie erwarte aber, dass während der Verabschiedung sehr viel gesungen werde. Auch die afroamerikanische Bürgerrechtlerin Rosa Parks (1913-2005) war nach ihrem Tod in dem Museum aufgebahrt worden.