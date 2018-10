Sicherstellen, dass "der Zölibat nicht nur eine Flucht vor der eigenen Sexualität oder der Welt ist"

Dass der Zölibat ein Grund für den gehäuften Missbrauch sei, sagt er zwar nicht. Doch Beer meint, es brauche mehr Ausbildung und Begleitung, um sicherzustellen, dass "der Zölibat nicht nur eine Flucht vor der eigenen Sexualität oder der Welt ist" und als "Verlust an Leben" empfunden werde. Wenn das nicht gelinge, "sollte man es aber wirklich seinlassen". Männerbünde in der Kirche müssten aufgebrochen, Frauen gefördert und mehr in die Priesterausbildung einbezogen werden. Angesprochen auf die Sexualmoral der katholischen Kirche, die Vorschriften formuliere, an die sich die Priester offenbar selbst nicht halten, sagt der Generalvikar: "Wenn mehr oder weniger alle wissen, dass bestimmte Regeln und Vorschriften so gut wie gar nicht eingehalten werden, aber dennoch so getan wird, als würden sie selbstverständlich beachtet, dann ist das ein Ärgernis, eine nahezu unerträgliche Heuchelei." Das schade der Institution, die dadurch unglaubwürdig wird.